As - Ancelotti candidato alla panchina dell'Inter Miami: rapporto forte con patron Beckham

Spunta il nome di Carlo Ancelotti per la panchina dell'Inter di Miami. La nuova franchigia MLS, che farà il suo esordio a marzo 2020, cerca dei nomi di spessore sia in campo che in panchina. David Beckham, proprietario della nuova realtà a stelle e strisce, conosce il tecnico di Reggiolo per l'esperienza comune al Milan e al Paris Saint-Germain. Tra gli altri candidati anche Rino Gattuso, ex compagno di squadra dell'inglese. Anche per quel che riguarda il parco giocatori in Florida fanno sul serio: James Rodriguez è nella lista dei desideri, così come Mario Mandzukic. A riportarlo è As.