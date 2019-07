As - Atletico, tre scelte se parte Correa: per James più di un dubbio, la situazione

Angel Correa è il nome caldo in casa Milan, con l'Atletico che continua a studiare le varie contromosse nel caso il cui il giocatore argentino dovesse lasciare Madrid. Secondo quanto ipotizzato dal quotidiano spagnolo As, la squadra madrilena avrebbe tre ipotesi di rimpiazzo: una di queste è James Rodriguez, giocatore seguito anche dal Napoli. Per il colombiano, però, i dubbi sarebbero diversi: in primis il problema legato alla piazza e la possibilità che possano sorgere problemi visto che il giocatore arriva da una squadra rivale. Seppure il prezzo di James resta il più basso tra i candidati (50 mln), anche la questione tattica crea non pochi dubbi, con il colombiano che andrebbe a giocare nella stessa posizione di Joao Felix, dove Simeone sta già lavorando con Lemar. Eriksen dal Tottenham e Lo Celso dal Betis le altre due soluzioni.