As, Calemme: "Cessione scontata di James, al Napoli serve un riscontro da Florentino Perez"

Mirko Calemme, giornalista di AS, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi sull'asse di mercato che unisce Napoli alla Spagna: “Tutto dipende dal Real Madrid per James Rodriguez, di cui deve calare un po' il prezzo del cartellino. Serve un riscontro da parte di Florentino e che il Napoli operi qualche cessione, bisogna trattare anche l'ingaggio. James deve essere ceduto assolutamente, perché non rientra nei piani di Zidane e sarebbe inutile per la panchina. E' un'operazione importante, se il Napoli vuole, può”.