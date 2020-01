As, Calemme: "Fiducia sul rinnovo di Allan, resta centrale nel progetto Napoli"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: “Da qualche settimana avevo dei feedback sul fatto che Allan volesse rinnovare il contratto, a Castel Volturno erano presenti i più stretti collaboratori dell’agente di Allan e c'è stato un summit importante a riguardo. Il brasiliano è centrale nel progetto del Napoli, venderlo significherebbe andare a cercare un'alternativa di quel livello e non credo che sia semplice. Allan ha il contratto in scadenza nel 2023, lo stipendio potrebbe salire a circa tre milioni netti, prolungando di uno o due anni rispetto all'attuale scadenza. Se gli agenti arrivano a Napoli, è perché hanno intenzione di chiudere e il club azzurro è ottimista in merito. Rakitic-Bernardeschi? E' uno scambio che le società valutano già dalla scorsa estate e che si rende possibile con il cambio di allenatore al Barcellona. C'è l'accordo tra il croato e Juventus, manca quello tra i club per i conguaglio economico che esigono i bianconeri considerando la differenza d’età, sei anni, tra i due calciatori".