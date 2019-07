AS, Calemme: "James, giorni caldissimi! Napoli la sua priorità, all'Atletico non tutti sono convinti..."

Mirko Calemme, corrispondente in Italia del quotidiano Diario As, è intervenuto a Radio Punto Zero: "James? Saranno giorni caldissimi, il Napoli rappresenta la priorità del colombiano mentre l'Atletico è l'alternativa necessaria dato che lui non può restare al Real. Simeone continua a spingere per il suo arrivo ma una parte della dirigenza dell'Atletico non è convinta del suo arrivo e per questo la trattativa non è ancora partita".