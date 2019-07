As, Calemme: "James-Napoli, da Madrid confermano che stanno capendo solo come chiudere..."

Mirko Calemme, corrispondete italiano per As, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Napoli e James hanno fatto tutto dal primo giugno, l'unico ostacolo per vederlo in maglia azzurra è l'accordo tra De Laurentiis e Florentino. Al momento la distanza è ridotta al minimo, Florentino ha abbassato le pretese, con 42 mln più bonus si può chiudere. Bisogna capire se sarà un'operazione di prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Il Real ha bisogno di cedere senza prestiti, ha tanti esuberi da piazzare ed ha bisogno di incassare in questa sessione di gennaio. Da Madrid ci dicono che stanno capendo soltanto come farlo, ma l'affare si farà".