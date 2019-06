As, Calemme: "James verrebbe di corsa a Napoli, ma il Real spara altissimo"

Ultimamente è stato accostato concretamente, anche dai quotidiani spagnoli, il nome di James Rodriguez al Napoli. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto per parlarne Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As: “L’affare James Rodriguez è difficile per un motivo: il prezzo imposto dal Real Madrid che è intorno ai 60 milioni. James a Napoli ci verrebbe di corsa perché ha voglia di tornare ad asserì allenato da Ancelotti e l’ingaggio di 6 milioni e mezzo non sarebbe un problema. Il prezzo però potrebbe calare ed arrivare ad una cifra intorno ai 42 milioni e un altro fattore a vantaggio del Napoli sta nel fatto che il Real Madrid vuole dismettere James Rodriguez che non piace all’allenatore. Ceballos è un altro talento, ma il Real Madrid non pensa di venderlo meno di 40-50 milioni”.