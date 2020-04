As - Callejon, addio probabile: ci sono offerte della Spagna, prossimi mesi decisivi

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS: "Callejon? Al momento la soluzione più probabile è l'addio perché ci sono offerte dalla Spagna e le parti non si sono più incontrate, ma il suo agente non ha escluso che ci siano nuovi contatti nei prossimi mesi, confermando la volontà di De Laurentiis di rinnovare il suo contratto. Tanto dipenderà dall'esito delle ultime gare della stagione, se sarà possibile giocarle”.