As - Callejon, nessuna apertura al rinnovo: lo spagnolo attende un'altra proposta dal Napoli

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per il quotidiano spagnolo As, che si è soffermato sulla questione dei rinnovi in casa Napoli: "Il rinnovo di Callejon potrebbe essere più possibile di quello di Mertens. Allo spagnolo è stato offerto un rinnovo di due anni con stesso ingaggio, ma l'entourage non è d'accordo. Il ragazzo è tranquillo e concentrato sulla stagione. Ad oggi non c'è stata un'apertura alla firma. Andare via da Napoli? Dipende dalle offerte che arriveranno. Lui si sente napoletano a tutti gli effetti, la famiglia è molto legata alla città. Se non dovesse arrivare un accordo, però, Callejon firmerà quello che sulla carta può essere l'ultimo contratto della sua vita. Si attende un riconoscimento da parte del Napoli dopo tutto quello che ha fatto in queste sei stagioni. Fabian Ruiz al Barcellona? Si sapeva di questo interessamento, e occhio anche al Real Madrid. Il Napoli tratta il rinnovo con clausola rescissoria. Domenica credo che Fabian giocherà, Callejon forse riposa".