As - Callejon, rinnovo ancora possibile: Valencia e Siviglia alla finestra, la situazione

Non solo Dries Mertens, ma anche Josè Callejon ha il suo futuro azzurro appeso ad un filo: come per il belga, anche l'ex Real ha il contratto in scadenza alla fine della stagione e per il momento il rinnovo non è arrivato. Come riportato dalla redazione di As, la situazione potrebbe trovare un risvolto nelle prossime settimane: il tecnico Gattuso gradirebbe poter contare su Callejon anche nella prossima stagione, vista anche la difficoltà nel poter reperire sul mercato un giocatore con le caratteristiche dello spagnolo.



L'idea del rinnovo, dunque, non è tramontata, anche se ci sono diversi club spagnoli che hanno messo gli occhi sul numero 7 azzurro, tra cui anche Siviglia e Valencia.