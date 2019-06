As - Hysaj solo un'alternativa per l'Atletico: rilancio difficile, la priorità è Semedo

L'Atletico Madrid continua a cercare un terzino destro ed Elseid Hysaj è uno dei nomi caldi presenti nella lista del direttore sportivo Berta. A rilanciare l'indiscrezione è As, secondo cui l'offerta colchonera è arrivata sul tavolo di Aurelio De Laurentiis: 15 milioni, rifiutati dal patron, che chiede oltre 20 milioni di euro e spera in un'asta con la Juventus, se sulla panchina bianconera dovesse insediarsi Sarri.

ALTERNATIVA - Per l'Atletico, però, quella legata al laterale albanese è non la pista più caldo. Hysaj è solo un'alternativa, perché il primo obiettivo del presidente Cerezo per la fascia destra è Nelson Semedo del Barcellona, per cui le negoziazioni vanno avanti con un certo ottimismo.