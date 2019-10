As - Il Real fa sul serio per Fabiàn: pronta la strategia per strapparlo al Napoli

Il Real Madrid sembra voler fare sul serio per Fabiàn Ruiz. Il centrocampista spagnolo, come noto, è al centro dei desideri dei blancos che già la scorsa estate avevano mostrato un forte interesse per l'ex Betis. Ora il Real sembra si pronto - scrive oggi il quotidiano spagnolo As - a farsi sotto in maniera decisa su Fabiàn. I blancos avrebbero in mente una vera e propria strategia, partita già negli ultimi mesi con l'intensificarsi dei rapporti del club madrileno con l'ambiente legato al giocatore. Il tutto finalizzato ad un assalto la prossima estate: il Real - si legge - non sarà disposto a sborsare la cifra della clausola di 100/120 mln che il Napoli vorrebbe inserire nel contratto del giocatore, e così dovrà avviare i negoziati con il presidente De Laurentiis.