As - James, destino resta legato al mercato in entrata del Real: serve un colpo per farlo partire

Mirko Calemme, corrispondente del quotidiano spagnolo As, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Il destino dipenderà sempre dal mercato in entrata del Real. James in questo momento resta al Real per una questione numerica, ma il Real penserà fino alla fine ad un colpo importante, Neymar ma anche a centrocampo. Se il Real dovesse fare un colpo in un qualsiasi settore del campo, allora per una questione numerica James sarebbe di troppo".