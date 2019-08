AS - James fuori massimo tre settimane: spunta la data del possibile ritorno in campo

L'infortunio di James Rodriguez non cambia il destino del colombiano, che resterà al Real Madrid. Secondo il quotidiano AS il giocatore resterà fuori tra le due e le tre settimane e potrebbe rientrare per la sfida del prossimo 14 settembre contro il Levante. Nessun accenno al Napoli o al mercato in generale, conferma ulteriore del fatto che ormai la pista è sfumata e James resterà così alla corte di Zidane.