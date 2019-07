AS - James vorrebbe restare al Real, ma sarà ceduto: settimana chiave per il suo futuro

Emergono ulteriori aggiornamenti sul futuro di James Rodriguez. Il quotidiano AS fa sapere che il colombiano è tornato a Madrid e la sua prima volontà sarebbe quella di restare al Real, ma dato che per Zidane non rientra nei piani sarà quasi certamente ceduto. Il 29 luglio dovrebbe tornare ad aggregarsi coi Blancos ma lui spera che la sua situazione possa risolversi prima, dunque questa sembra essere la settimana decisiva per il suo futuro. Il Napoli lo vuole solo in prestito, sullo sfondo c'è sempre l'Atletico.