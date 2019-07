AS - L'Atletico si defila per Hysaj: ora è la terza scelta

Si raffredda la pista Atletico Madrid per Elseid Hysaj. Secondo quanto scrive il portale iberico AS, l'albanese sarebbe diventato la terza scelta per la corsia destra di Simeone, che avrebbe indicato al primo posto Meunier ed al secondo posto Trippier, seguito anche dal Napoli in passato. Pare dunque sfumare la possibilità di vedere il classe '94 in maglia colchoneros nella prossima stagione.