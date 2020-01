As - Lobotka, servono 30 mln: affare molto chiacchierato in Italia, poco a Vigo

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Abraham Martinez, corrispondente del Celta Vigo di As, soffermandosi sul futuro di Stanislav Lobotka: “David Costas, un compagno di squadra di Lobotka al Celta Vigo, è convinto che lo slovacco resterà fino a fine stagione e le sue dichiarazioni rappresentano quelle di tutto lo spogliatoio. La sensazione è che Lobotka al Napoli sia un affare chiacchierato in Italia più che a Vigo.

Lobotka è una mezz’ala quindi rende più da numero 8 che da numero 5. E’ vero che il regista l’ha fatto al primo anno al Celta Vigo, ma poi l’allenatore ha preferito metterlo davanti alla difesa per compensare lacune difensive. Lobotka è un giocatore più offensivo e se il Napoli cerca un giocatore alla Jorginho, non dovrebbe prendere Lobotka. La sua cessione si potrebbe accettare perché ci sono due giocatori, Rafinha e Denis Suarez, che potrebbero sostituirlo, ma non credo che il Celta Vigo cederà Lobotka ad una cifre inferiore a 25-30 milioni.

Immagino che nulla accadrà almeno fino a domenica: il Celta Vigo giocherà e poi ci sarà una settimana di riposo e proprio in questa sosta la trattativa potrebbe accelerare. Ciò che dice il Mundo Deportivo non è vero: loro non hanno neanche un inviato qui a Vigo”.