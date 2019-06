AS - Napoli-James, si pensa ad una presentazione stile Maradona col pienone al San Paolo

Non è ancora ufficiale, non è ancora una trattativa chiusa, eppure i tifosi del Napoli già sognano James Rodriguez. Si parla della possibilità di affidargli la maglia numero 10, intanto il quotidiano spagnolo AS fa sapere che si starebbe pensando, per lui, ad una presentazione stile Maradona sfruttando il restyling delle Universiadi e col San Paolo gremito come accadde nel luglio del 1894 per l'idolo argentino. Al momento una semplice suggestione, dato che prima la trattativa - che è a buon punto - va conclusa.