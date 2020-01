As - Napoli ottimista per Lobotka: il Celta ha individuato il sostituto

Il Napoli preme per chiudere la trattativa con Stanislav Lobotka. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo "As", il club azzurro è ottimista e crede che questa settimana sarà in grado di poter affidare sia lo slovacco che Diego Lemme del Lipsia a Gattuso per rivoluzionare il centrocampo.

SI CERCA IL SOSTITUTO - Lobotka sta premendo con il Celta Vigo per vestirsi d'azzurro, ma il club galiziano vorrebbe prima trovare il suo sostituto: dopo Nzonzi, il Celta ci sta provando per Guido Rodriguez del Club America. Il profilo dell'argentino si adatta perfettamente ai piani dell'allenatori dei galiziani Oscar García, che potrebbe per promettergli un posto da titolare