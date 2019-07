AS - Non solo l'Atletico, anche la Juve può accontentare il Real per James: altra strategia Real?

L'Atletico Madrid non è l’unica squadra che potrebbe accontentare le richieste del Real Madrid per James Rodriguez. Il quotidiano AS fa sapere che c'è anche la Juventus sul talento colombiano. A quanto pare, i bianconeri sarebbero disposti a soddisfare le richieste del Real Madrid. La Juve voleva Isco ma costa troppo, allora James può essere considerata comunque una buona opzione. Non è da escludere che si tratti di una nuova strategia del Real Madrid per sollecitare Aurelio De Laurentiis, anche perché alla Juve c'è già sovraffollamento nel reparto offensivo e sembrerebbe complicato un altro innesto.