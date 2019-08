As - Principio d'accordo con il Psv e con Lozano. Il suo arrivo non esclude James: le ultime

Il Napoli si avvicina alla firma di Lozano. Stando a quanto riferisce As ci sarebbe già un principio di accordo con il Psv, che riceverà 42 milioni di euro con la vendita, e con il giocatore, il cui stipendio sarebbe di 4,5 milioni di euro netti per stagione. Resta da definire la questione diritti d'immaigne con Mino Raiola che è a Napoli per definire l'affare.

La firma del messicano - scrive ancora il corrispondente in Italia di As Mirko Calemme - non chiuderebbe le porte a James Rodriguez: Ancelotti ha chiesto due rinforzi per il suo attaccante e De Laurentiis mantiene la sua strategia. Il Napoli è convinto che alla fine, il Real Madrid preferirà non rinforzare l'Atletico e accettare il trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 42 milioni nel 2020.