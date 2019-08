As - Real Madrid all'assalto finale per Neymar: Florentino prova ad inserire anche James nell'affare

Il Real Madrid tenta l'assalto finale a Neymar per superare la concorrenza del Barcellona. Il PSG deve ammortizzare ancora 160mln per il brasiliano ed ha chiesto senza risultato di inserire nell'affare prima Vinicius e poi Varane oltre al contante, ma - riferisce As - il club spagnolo vuole inserire nell'affare James anche se non è escluso che i parigini possano preferire Isco. Il Real Madrid in ogni caso spinge, dopo anni Florentino vuole tornare a fare un colpo galattico.