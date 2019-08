As - Real, Pogba o Van de Beek in entrata: servono però le cessioni di James e Bale

Il Real Madrid deve cedere James e Bale per completare gli ultimi colpi di mercato. Lo scrive il portale iberico AS, che spiega come il club madrileno sia alla ricerca di offerte per il colombiano ed il gallese, da tempo ormai fuori dal progetto tecnico di Zidane. Il Real vuole denaro per prendere Pogba, o l'alternativa Van de Beek, ma prima per questioni legate al Fair Play Finanziario vorrebbe completare una cessione. Il portale, però, spiega che il club in caso non dovesse arrivare offerte soddisfacenti per James valuterà la possibilità di trattenerlo.