As - Reguilòn, il Siviglia vuole trattenerlo. Milik-Atletico: ultimo contatto un mese fa

Nel corso di Kiss Kiss Napoli Mirko Calemme, corrispondente di As, ha parlato delle ultime di mercato provenienti dalla Spagna: "Per il Napoli arrivare a Sergio Reguilòn, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, non sarà facile. Il Real chiede 25 milioni di euro e l'anno prossimo il calciatore vorrebbe giocare la Champions League. Oltre alla concorrenza dei club inglesi anche il Siviglia vuole trattenerlo, il direttore sportivo Monchi farà un tentativo importante per tenerlo ancora a disposizione. Il Napoli per avere la meglio dovrà presentare un'offerta importate al giocatore. Fino a quando non terminerà il percorso in Europa League del Siviglia sarà ancora tutto in ballo.

Su Milik c'è l'Atletico Madrid? So che l'ultimo contatto con i Colchoneros risale ad un mese fa, da allora non c'è stato nessun altro approccio con la dirigenza azzurra che chiede una cifra troppo elevata per i madrileni. Per il polacco potrebbe spuntarla la Roma viste la disponibilità economica della nuova società".