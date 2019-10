As - Rinnovo Fabian, il nodo è la clausola: previsti nuovi contatti con l'entourage

Fabian Ruiz ha sbalordito tutti al suo primo anno di Napoli, tant'è che già la scorsa estate è entrato nella lista degli obiettivi del Real Madrid. Il club azzurro ha alzato il muro e adesso sta lavorando al rinnovo di contratto. Come riferito dal quotidiano As oggi in edicola, però, il nodo resta la clausola di risoluzione. L'entourage del centrocampista spagnolo rifiuta l'idea di De Laurentiis di inserire una clausola monstre da 100 milioni di euro, ma nei prossimi giorni se ne discuterà ancora in quanto sono previsti altri contatti tra le parti.