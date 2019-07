As - Spunta anche l'Atletico su Icardi: Simeone ci proverà ad una condizione

Non solo Napoli e Juventus, anche l'Atletico Madrid è molto attento alla situazione legata al futuro di Mauro Icardi. Stando a quanto riportato oggi da As, infatti, l'attaccante argentino piace alla dirigenza biancorossa, ma il suo arrivo dipenderà dall'eventuale addio di Diego Costa, che in questo momento sembra complicato. Il direttore sportivo Berta sta osservando gli sviluppi della situazione, consapevole del fatto che Maurito è ormai in rotta con l'Inter.