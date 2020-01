As - Su Milik piomba l'Atletico Madrid, ma il polacco vuole rinnovare col Napoli

L'Atletico Madrid continua il suo casting per rafforzare l'attacco, e nelle ultime settimane, secondo quanto riferisce il quotidiano 'As', si è anche interessato a una delle punte più efficaci della Serie A: Arkadiusz Milik. Il polacco, dopo aver subito due infortuni consecutivi al legamento crociato, che lo ha lasciato fuori durante quasi tutte le partite delle sue prime due stagioni napoletane, lo scorso anno ha finalmente avuto continuità e ha segnato 20 gol in 47 presenze. Una media che è migliorata durante questa stagione, in cui ha già segnato 10 gol in 12 partite.

IL CONTRATTO - Il suo contratto scade nel 2021 e Milik ha suscitato l'interesse di numerosi club anche in Inghilterra (si parla del Manchester United). Il desiderio del bomber azzurro è di rinnovare il suo legame con il club di De Laurentiis, con cui dovrebbe incontrarsi in queste settimane con il suo agente raggiungere un accordo sulla durata e sulla clausola di risoluzione.