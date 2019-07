AS - Trippier arrivato a Madrid, è ad un passo dall'Atletico: sfuma la pista la Hysaj

Kieran Trippier ad un passo dall’Atletico Madrid. Lo annuncia il portale AS, che spiega come il terzino inglese sia arrivato in queste ore nella capitale iberica in attesa che si concretizzi il suo trasferimento dal Tottenham ai Colchoneros. Il laterale in passato era stato vicino anche al Napoli. Difficile, a questo punto, pensare che l’Atletico possa rifarsi vivo per Elseid Hysaj.