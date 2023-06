Assalto arabo a Lobotka! Il Napoli però non tratta: è un giocatore chiave!

Gli occhi dell'Arabia Saudita su Stanislav Lobotka. Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di mercato Fabrizio Romano, Al Ahli e Al Nassr sono interessate al centrocampista del Napoli.

La posizione del Napoli è chiara - spiega Romano - col club che ritiene Lobotka un giocatore chiave e garantito da un lungo contratto appena rinnovato fino al 2027.

Al Ahli and Al Nassr are interested in Napoli’s midfielder Stanislav Lobotka, one of the best players in Serie A last season. 🇸🇰🇸🇦 #transfers



Napoli consider Lobotka as a crucial player — key part of the project and with new long term contract recently signed. pic.twitter.com/cPosOA1esb