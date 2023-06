Assalto arabo a Lobotka, ma il Napoli non si siede a trattare: lo slovacco è incedibile

L’Al Ahly si è mosso per Lobotka ma il Napoli non si siede neanche a parlare per il centrocampista slovacco a cui ha rinnovato il contratto fino al 2028.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L’Al Ahly si è mosso per Lobotka ma il Napoli non si siede neanche a parlare per il centrocampista slovacco a cui ha rinnovato il contratto fino al 2028. Lo riferisce il Corriere del Mezzogiorno, sottolineando che è uno dei pilastri del progetto Napoli come capitan Di Lorenzo di cui De Laurentiis vuole discutere l’adeguamento del contratto durante il ritiro di Dimaro.