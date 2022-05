Assalto Barcellona per Koulibaly, c'è un problema: devono prima partire 3 centrali

Dalla Spagna sono certi: Koulibaly piace al Barcellona. Anzi, è l'obiettivo principale della società blaugrana per la difesa

Dalla Spagna sono certi: Koulibaly piace al Barcellona. Anzi, è l'obiettivo principale della società blaugrana per la difesa, l'uomo perfetto per rimpiazzare Piqué. Ma, riferiscono i quotidiani locali, prima di pensare ad acquistare in difesa, tuttavia, i blaugrana devono liberarsi di Mingueza, Lenglet e Umtiti. La valutazione di Koulibaly è di 30 milioni ma il suo eventuale arrivo a quanto pare è legato alle uscite.