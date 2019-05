Asse Bari-Napoli, un altro giovanissimo azzurrino può crescere in prestito in Puglia

Nonostante le recenti modifiche del regolamento di Serie C, appare molto probabile qualche affare di mercato sull'asse Bari-Napoli. Stando quanto riportato da notiziariodelcalcio.com, i galletti sarebbero interessati a Karim Zedadka, centrocampista franco-algerino della Primavera azzurra. Durante il corso della stagione, il 19enne ha ricevuto anche le attenzioni di mister Ancelotti, che in quattro occasioni lo ha convocato con la prima squadra e mandato in panchina. In estate appare probabile un prestito per continuare il percorso in crescita ma molto dipenderà dalla categoria e dal progetto delle squadre interessate.