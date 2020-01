Asse caldo con l'Empoli: ecco il doppio affare in uscita dal Napoli

Due affari possibili con l'Empoli in questa sessione del calciomercato. Come scrive Tuttosport, la dirigenza toscana è alla ricerca di un attaccante di categoria per rilanciarsi in classifica: uno degli obiettivi è Gennaro Tutino che saluterà il Verona e andrà in prestito in Serie B, via Napoli. Con il Napoli inoltre l’Empoli continua a lavorare per chiudere anche l’affare Ciciretti, altra operazione da definire in settimana.