Asse col Verona: oltre ad Amrabat e Rrahmani l'affare può allargarsi a Kumbulla

Il Napoli continua a lavorare anche con il Verona per assicurarsi per l'estate Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani. L'asse con l’Hellas potrebbe diventare ancora più robusto grazie all’interesse dei partenopei per un altro talento, tra le rivelazioni del campionato: si tratta del classe 2000 Marash Kumbulla. Gli aggiornamenti sono stati fissati per la seconda parte di gennaio, quando il Napoli pensa (e spera) di aver risolto le questioni prioritarie che lo tengono impegnato in questa fase del mercato di gennaio.