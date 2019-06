Asse con l'Atalanta: Ilicic si avvicina, altri tre calciatori in ballo

La linea verticale di mercato che unisce Napoli e Bergamo potrebbe ben presto diventare più cocente. I nomi in ballo, in totale, sono quattro. Anzitutto Josip Ilicic, per il quale Giuntoli sta accelerando, tanto da avvicinarsi. Poi Timothy Castagne, seguito, e Duvan Zapata, gradito ad Ancelotti nel ventaglio d'attaccanti. L'ultimo profilo in lizza è quello di Roberto Inglese, obiettivo del club di Percassi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.