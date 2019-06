Asse di mercato col Bari: Il Napoli pensa a Mota Carvalho per girarlo in Puglia

Si era parlato nei giorni scorsi di un interessamento del Napoli per Dany Mota Carvalho. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante biancoceleste potrebbe sì firmare con il club partenopeo ma per poi essere subito ceduto in prestito al Bari in Serie C. La società pugliese, con la comune proprietà De Laurentiis, è ambiziosa e punta al ritorno immediato in cadetteria.