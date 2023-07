Asse Napoli-Avellino: due giovani azzurri si trasferiscono in Irpinia

L'Avelino è in procinto di chiudere un doppio colpo in entrata dal Napoli: il club irpino sta per accogliere due giovani.

L'Avelino è in procinto di chiudere un doppio colpo in entrata dal Napoli: il club irpino sta per accogliere il portiere della Primavera partenopea Valerio Boffelli e la punta centrale Lorenzo Sgarbi, rientrato in azzurro dal prestito alla Pro Sesto. A riportarlo è Tuttoc.com.