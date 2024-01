Asse Napoli-Frosinone: i ciociari puntano a un doppio regalo da ADL, i dettagli

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, NAPOLI FUORI AI QUARTI DI FINALE: VINCE LA LAZIO 2-1 Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. Il Napoli Primavera è stato sconfitto dalla Lazio per 2-1 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio "Mirko Fersini" di Formello. LE ALTRE DI A "I LADRI SCAPPANO, LE GUARDIE RINCORRONO", INZAGHI REPLICA AD ALLEGRI: "TUTTO NORMALE" (ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Le parole di Allegri su guardie e ladri? Ho sentito e letto qualcosina. Penso sia una normale dialettica del mondo del calcio, è tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco. In campionato c'è un bellissimo duello... (ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Le parole di Allegri su guardie e ladri? Ho sentito e letto qualcosina. Penso sia una normale dialettica del mondo del calcio, è tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco. In campionato c'è un bellissimo duello...