Assist pazzesco di James in Copa America! Palla splendida per il gol decisivo di Zapata

La Colombia vince anche la seconda partita della Copa America, lo fa soffrendo e in extremis contro il Qatar grazie alla rete del solito Zapata. L'assist? Di uno straordinario James Rodriguez. L'attaccante ad un passo dal Napoli ha pennellato con l'esterno sinistro per l'atalantino che di testa ha superato il portiere. Un'altra perla per James dopo l'apertura panoramica per il primo gol contro l'Argentina. La conferma di doti impressionanti.