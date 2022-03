Asta per il gioiello De Ketelaere, c'è anche il Napoli: valutazione monstre del Bruges

Asta per il gioiello De Ketelaere, c'è anche il Napoli. A scriverlo è il portale Tuttomercatoweb

Asta per il gioiello De Ketelaere, c'è anche il Napoli. A scriverlo è il portale Tuttomercatoweb: "Il Milan è interessato a Charles De Ketelaere del Club Bruges in vista della prossima stagione. Scadenza nell'estate del 2024, è uno dei nomi che piacciono di più ai rossoneri. Per il classe 2001 i numeri sono straordinari anche in questa stagione: già in doppia cifra in stagione, cifre e caratteristiche che hanno convinto il Milan a puntarci per l'estate. Il problema, però, è la società belga: forte anche dell'interessamento di altri club, tra cui il Napoli che è stato a visionarlo di recente, chiede almeno 40 milioni per farlo partire".