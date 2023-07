Asta per la stellina Prati, c'è anche il Napoli: la valutazione della SPAL

Come scrive La Nuova Ferrara, sul giocatore è piombato mezzo massimo campionato italiano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la retrocessione in Serie C, Matteo Prati si è messo in mostra con la SPAL, brillando nel centrocampo della Serie B e ora è seguito da diversi club di Serie A. Come scrive La Nuova Ferrara, sul giocatore è piombato mezzo massimo campionato italiano, dal Sassuolo al Genoa neo promosso, passando per l'altra neo promossa Cagliari. Una bagarre importante, che ora vede prendere informazioni anche il Napoli campione d'Italia.

La SPAL valuta il calciatore con cifre importanti, almeno dieci milioni di euro. Il Sassuolo pare sia arrivato ad offrire la metà, cinque milioni, rifiutati dal club di Ferrara, che ora spera nell'asta e l'inserimento del Napoli potrebbe aiutare il club spallino.