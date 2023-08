Atalanta, altra cessione di lusso: Demiral vola in Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Al Ahli continua a pescare nel campionato italiano. Con Piotr Zielinski a un passo, prima è arrivato il momento della definizione dell'operazione per Merih Demiral. Il difensore ex Juventus e Sassuolo si trasferisce dunque in Arabia Saudita. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è fatta per la cessione dall'Atalanta e nelle prossime ore dovrebbero arrivare tutte le firme del caso.