Atalanta, Boga in arrivo e Muriel può partire a gennaio: prezzo già fissato

Luis Muriel può lasciare l'Atalanta. E, addirittura, già nel mese di gennaio. A dare la notizia è il Corriere di Bergamo, che spiega come l'attaccante colombiano voglia un posto da titolare che Gian Piero Gasperini non può dargli. Anzi, proprio quest'anno sta trovando sempre meno spazio (tra gli attaccanti per minutaggio è davanti solo a Miranchuk) ed è da qui che sarebbe nata l'idea di andar via.

Perché può partire Ci sono diversi indizi di un possibile addio nella prossima finestra di mercato. In primis l'imminente arrivo di Jeremie Boga, per il quale la Dea sarebbe alle battute finali, che toglierebbe ancora spazio all'ex Sampdoria. E poi il fatto che il club orobico avrebbe effettuato qualche sondaggio anche per attaccanti centrali, tra cui Divock Origi (ma l'ingaggio da 4 milioni che percepisce al Liverpool è fuori portata). La valutazione che ne fa l'Atalanta è di 20 milioni di euro: se arriverà un'offerta del genere Muriel sarà lasciato libero.