Atalanta, Boga sogno di Gasperini: sull'ala del Sassuolo anche lo Shakthar di De Zerbi

Jeremie Boga vuole lasciare il Sassuolo e in prima fila per l'ex Chelsea c'è l'Atalanta di Gian Piero. Come riporta Calciomercato.com, il tecnico dei bergamaschi è innamorato calcisticamente dell'esterno offensivo e lo avrebbe voluto con sé già un anno fa. Da non sottovalutare, poi, lo Shakthar Donetsk, visto che tra le prime richieste fatte da Roberto De Zerbi al momento della firma col club ucraino c'erano proprio i nomi di Boga e di Djuricic. Da capire, poi, se anche altri top club della Serie A come Napoli e Milan, che in passato avevano chiesto informazioni sul classe '97, torneranno all'assalto.