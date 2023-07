Atalanta, discorsi avviati per il rinnovo di Koopmeiners: il pallino di Giuntoli costa 40mln

Su Teun Koopmeiners l'interesse non manca: Napoli, Inter e Juventus hanno chiesto tutte informazioni per l'olandese.

Su Teun Koopmeiners l'interesse non manca: Napoli, Inter e Juventus (è un pallino del nuovo arrivato Giuntoli, ndr) hanno chiesto tutte informazioni per l'olandese, cresciuto enormemente a livello tattico durante il suo percorso a Bergamo. La stessa Atalanta tuttavia ha grande interesse nel tenerselo: il club orobico, stando a quanto da noi raccolto, ha avviato i discorsi per il rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2025.

2.5 milioni la richiesta del calciatore, che per la Dea vale 40 milioni di euro

Allo stato attuale il centrocampista guadagna 1.5 milioni di euro e la richiesta per allungare il suo legame con la Dea è di circa 2.5 all'anno: che l'Atalanta lo stimi lo dimostra anche la valutazione fatta ai club che si sono interessati, circa 40 milioni di euro.