Atalanta, Gasperini sulle voci sul futuro: "Sul web ci sono talmente tante cose..."

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha ironizzato sul suo futuro a margine dell'evento 'Accademia dello Sport per Solidarietà Bergamo 2023'

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha ironizzato sul suo futuro a margine dell'evento 'Accademia dello Sport per Solidarietà Bergamo 2023': "Le news sul mio futuro? La mia fortuna è che non le guardo (ride, ndr), abbiamo anche poco tempo. Poi sul web ci sono talmente tante cose, ma la cosa migliore è guardare poco e avere la concentrazione su queste due partite. C’è già la sicurezza che siamo tornati in Europa, ora abbiamo l'opportunità di migliorare il tipo di coppa, siamo teoricamente dentro a tutte, a due giornate dal termine questo ci dà grande energia".