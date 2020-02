Atalanta, Gasperini: "Una big? Vorrei, ma schiodarmi da qui non sarà facile"

Intervistato da Sport Week, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche del suo futuro, della sua voglia di rivincita in una big e della possibilità di diventare invece il 'Ferguson nerazzurro'.

Si immagina di restare a lungo a Bergamo?

"Direi di sì, sono inserito perfettamente nella città. In questo caso non credo sia questione di risultati. Io rimarrò per sempre legato a questa avventura e lo stesso credo valga per i tifosi. Ma conosco il calcio, industria che ha bisogno di risultati, e non faccio programmi".

Vorrebbe fare, prima o poi, una nuova esperienza in una società più grande?

"Da una parte sì, ma dall'altra metto molti più paletti di prima. Sono in una situazione veramente privilegiata. Schiodarmi da qui non sarà facile...".