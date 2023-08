Atalanta, Hojlund sbarca a Manchester: visite mediche e poi la firma per lo United

Rasmus Hojlund è pronto a diventare un giocatore del Manchester United.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rasmus Hojlund è pronto a diventare un giocatore del Manchester United. L'attaccante, che lascerà l'Atalanta dopo una sola stagione, è da poco atterrato in Inghilterra, dopo essere partito dall'aeroporto di Orio al Serio nel primo pomeriggio e adesso è pronto per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai Red Devils. Successivamente il danese si metterà a disposizione di Ten Hag in vista dell'inizio della Premier League, fissata, per lo United, per lunedì 14 agosto alle 21 contro il Wolverhampton.