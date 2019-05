Atalanta, Ilicic non si sbilancia: "Restare? Sì, ma devo parlare con il club"

L'attaccante dell'Atalanta, Josip Ilicic, ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 3-1 con il Sassuolo. Ha parlato di tutto, lo sloveno, e anche di futuro. Il Napoli lo segue da tempo. Ecco le sue parole: "Sono soddisfatto, con quello che abbiamo fatto quest’anno. Per noi è una grande cosa, giocatori e tifosi, chi ha questa maglia. Queste cose non si dimenticano mai. Ci vuole sempre qualcosa che ti cambia, già l’anno scorso mi sentivo bene, ho fatto una grande stagione. Non sono riuscito ad aiutarli al 100%, questa è la vita, ti porta avanti e ti dà spinta. Dal primo giorno che sono arrivato qui do il massimo, ho tanti fastidi in questi ultimi due mesi ma non ho mollato mai. Quando mi sento bene posso fare quello che faccio vedere in campo. A livello mentale sono nel momento migliore, ho imparato tante cose. Il calcio al momento viene in seconda fila, mi sento bene e voglio divertirmi. Restare a Bergamo? Io dico sì, ma devo parlare con il club. Io non ho mai detto di volere andare via, le sento ogni anno da quando sono in Italia. Voglio godermi il momento con i miei compagni. Il rapporto con il mister? Alti e bassi, ci conosciamo da tanti anni, è un grande tecnico, il migliore che ho mai vissuto nella mia carriera. Speriamo di continuare insieme, fare altre partite".