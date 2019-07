Atalanta in cerca di un vice-Ilicic: Verdi primo obiettivo

Come sottolineato anche dal tecnico orobico Gian Piero Gasperini, l'Atalanta va alla ricerca di un vice-Ilicic. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Tuttosport, i prossimi giorni saranno decisivi per individuare il profilo, anche se ad oggi rimane al centro dei pensieri Simone Verdi, anche se il Napoli non chiede poco per lasciarlo partire: necessari almeno 20 milioni.